Ibrahimovic | Cardinale mi ha convinto dopo 5 6 appuntamenti

Pianetamilan.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zlatan Ibrahimovic dal Festival dello Sport di Trento - organizzato da 'La Gazzetta dello Sport' - ha parlato del suo nuovo ruolo di senior advisor di RedBird per il Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

ibrahimovic cardinale mi ha convinto dopo 5 6 appuntamenti

© Pianetamilan.it - Ibrahimovic: “Cardinale mi ha convinto dopo 5/6 appuntamenti”

In questa notizia si parla di: ibrahimovic - cardinale

Cardinale e Ibrahimovic hanno chiamato Galliani: tornerà al Milan

Ibrahimovic: “Non volevo avere programmi. A Cardinale ho chiesto tre cose”

ibrahimovic cardinale ha convintoIbrahimovic: “Cardinale mi ha convinto dopo 5/6 appuntamenti” - I numeri parlano chiaro >>> Sul ritorno al Milan da dirigente: "Cardinale mi ha convinto dopo 5/6 appuntamenti. Come scrive msn.com

ibrahimovic cardinale ha convintoIbrahimovic allo scoperto: «Ecco cos’è successo nello spogliatoio dopo Juve Milan! Allegri un vincente, ho litigato tante volte con lui. Vi svelo questo su Capello» - Le sue dichiarazioni che toccano anche alcuni temi della Juventus Intervenuto al Festival dello Sport di Trento, Zlatan Ibrahimovic, Senior ... Lo riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Ibrahimovic Cardinale Ha Convinto