Ibrahimovic allo scoperto | Ecco cos’è successo nello spogliatoio dopo Juve Milan! Allegri un vincente ho litigato tante volte con lui Vi svelo questo su Capello

Juventusnews24.com | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ibrahimovic è intervenuto al Festival dello Sport di Trento. Le sue dichiarazioni che toccano anche alcuni temi della Juventus. Intervenuto al  Festival dello Sport  di Trento,  Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del  Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni, intervenendo anche sul post Juve Milan terminato 0-0 domenica scorsa all’Allianz Stadium. COSA FA OGGI IBRAHIMOVIC –  « Oggi sono un rappresentante di RedBird, fondo proprietario del Milan. Cerco di aiutare tutti a fare meglio. Poi mi alleno sempre e ho altri progetti. Dopo l’addio al calcio deve fare sempre qualcosa per sentirmi vivo, anche se non c’è più l’adrenalina di quando ero un calciatore ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

