Ibra show | Modric è il calcio Leao magico Allegri è un vincente ma quella lite dopo l' Arsenal

Il dirigente rossonero al Festival di Trento: "Capello mi ha dato più di Mou e Guardiola. La mia top 3? Ronaldo il fenomeno, Maradona, Messi. Io però mi tengo fuori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ibra show: "Modric è il calcio, Leao magico. Allegri è un vincente, ma quella lite dopo l'Arsenal..."

In questa notizia si parla di: ibra - show

LIVE MN - Ibra: "Sto imparando parecchio nel nuovo ruolo, ora sono più realista. Troppe partite? Da ex calciatore ti dico che voglio giocare il più possibile" - X Vai su X

L’abbraccio dei compagni e poi quello a Di Francesco, il post di Ibra: Camarda, effetto Lecce. Il primo gol inA del 17enne attaccante conferma: i talenti italiani crescono. L’importante è che incontrino allenatori pronti a credere in loro (link video nei commenti) # - facebook.com Vai su Facebook

Ibra 2020 e Modric 2025, trend atletico e fisico diversi: ma l’impatto fuori dal campo… - Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dal primo minuto con il Milan a Cagliari nel gennaio 2020, a 38 anni e 4 mesi di età. Si legge su msn.com