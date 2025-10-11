Ibra show | Modric è il calcio Leao magico Allegri è un vincente ma quella lite dopo l' Arsenal

Gazzetta.it | 11 ott 2025

Il dirigente rossonero al Festival di Trento: "Capello mi ha dato più di Mou e Guardiola. La mia top 3? Ronaldo il fenomeno, Maradona, Messi. Io però mi tengo fuori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

