Ibra non ha dubbi su Leao | Ha vinto lo Scudetto da solo È un fenomeno perché

Gazzetta.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Festival dello sport di Trento, Zlatan Ibrahimovic parla di Rafa Leao: "Per me è uno dei più forti al mondo". Rivivi l'evento integrale!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ibra non ha dubbi su Leao: "Ha vinto lo Scudetto da solo. È un fenomeno perché..."

