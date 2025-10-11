IA e lavoro | rete dei Cpi capillare investimenti ancora al palo

L’Intelligenza artificiale sta ridisegnando il lavoro e rischia di allargare le distanze sociali. In Italia, oltre 600 centri per l’impiego con circa 20.000 addetti presidiano il territorio, ma le risorse dedicate restano esigue. La nuova mappatura Eurispes fotografa opportunità e criticità, indicando strumenti e scelte urgenti per evitare che l’innovazione lasci indietro i più fragili. . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

