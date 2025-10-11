I voti contro il narcoregime | la battaglia ostinata del premio Nobel Machado
La scelta della democrazia per «rimettere in piedi il Venezuela». María Corina Machado, premio Nobel per la Pace, agisce con coraggio, ragionamento e analisi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
In questa notizia si parla di: voti - narcoregime
I voti contro il narcoregime: la battaglia ostinata del premio Nobel Machado - X Vai su X
Machado, i voti contro il narcoregime: la battaglia ostinata del premio Nobel per la Pace - María Corina Machado non è affatto populista, agisce con coraggio, progressivo ragionamento e analisi ... Secondo msn.com