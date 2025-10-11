I trucchi del supermercato che ti fanno spendere 200€ in più al mese
Fare la spesa rappresenta una delle voci di spesa più consistenti nel budget familiare italiano. La buona notizia è che bastano piccoli accorgimenti quotidiani per ridurre significativamente questa spesa. Riducendo il budget settimanale di soli 10 euro, da 110 a 100 euro, si arriva a risparmiare 40 euro al mese, che diventano 480 euro all’anno. Una somma che può essere destinata a un fondo di emergenza, al rimborso di uno scoperto di conto o semplicemente all’acquisto di qualcosa di speciale che altrimenti sarebbe rimasto un desiderio. Il primo passo per risparmiare sulla spesa consiste nello stabilire un budget mensile fisso. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: trucchi - supermercato
