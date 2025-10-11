I tempi biblici della sanità la visita reumatologica slitta | Ci vediamo a febbraio 2027

Versilia, 11 ottobre 2025 – Gli hanno fissato la visita reumatologica all’ ospedale Versilia per il 5 febbraio del 2027, quando ha letto la data dell’appuntamento il nostro lettore è rimasto di sasso, poi ha provato un forte senso di rabbia e di indignazione. Poi ha deciso di non restare in silenzio e di raccontare questa situazione. E così ha deciso di salire le scale di via Regia per venire a raccontare la sua al giornale che legge da anni e metterci la faccia. “Sono nato a Camaiore, ma abito a Massarosa per una vita ho fatto l’idraulico, ora, a 73 anni, sono in pensione. Mi sono sempre comportato da cittadino onesto e ho sempre pagato le tasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

