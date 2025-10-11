I tanti missili di Putin su Kyiv e l’alleanza con il regime venezuelano ma Trump lo sa?
Nell’ultimo attacco contro l’Ucraina, la Russia ha lanciato 465 droni Shahed e Decoy (che secondo le fonti ucraine sono costruiti con componenti al 100 per cento cinesi), 3. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Ucraina, 3 morti per missili ucraini su Belgorod. Von der Leyen: l'Ue sta rispondendo unita su Mosca
La Polonia e i tanti buchi sui "droni russi". Era un missile polacco quello caduto sulla casa di Wyryki. E il 2° "attacco" del 13.9? Un falso allarme. Nawrocki contro il premier Tusk. Di Marco Franchi
I missili di Putin sulla pace di Trump - L’esercito russo ha colpito l’Ucraina con cinquecentonovantotto droni, trentuno missili, dei quali nove balistici, intercettabili soltanto dal sistema di difesa aerea Patriot. Si legge su ilfoglio.it
Putin bombarda Kyiv dopo la chiamata con Trump. Nessuna certezza per Zelensky - Alla vigilia del 4 luglio, giorno dell’Indipendenza degli Stati Uniti, il presidente russo Vladimir Putin ha stabilito un nuovo record di crudeltà. Da ilfoglio.it