I quattro attivisti della Flotilla | il video a Bologna

Ilrestodelcarlino.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sara Masi, Yassine Lafram, Maria Elena Delia e Irene Soldati hanno concluso insieme la manifestazione per una pace giusta a Gaza. Intanto, il variopinto popolo in marcia intonava: "Palestina libera". Video Mariateresa Mastromarino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'ambasciatore israeliano: "Sulle barche della Flotilla nessun aiuto alimentare" | La replica degli attivisti: "Accuse infondate" | Rientrati in Italia i quattro parlamentari fermati

