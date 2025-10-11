I quartieri più convenienti per comprare casa in Italia prezzi in calo

Il mercato immobiliare italiano mostra segnali di rallentamento. Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio delle abitazioni usate è sceso dell’1,9% su base annua, con una media nazionale di 1.815 euro al metro quadrato. Il calo generale non si riflette in modo uniforme: in alcune città e quartieri si registrano ancora forti aumenti dei valori immobiliari. L’analisi si concentra sui principali mercati urbani italiani, Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Padova, Roma, Torino, Trieste e Venezia, per individuare le aree dove i prezzi continuano a crescere nonostante la flessione complessiva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

