I pronostici di sabato 11 ottobre, ci sono ancora partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e stavolta tocca anche all’Italia di Gattuso Dopo il terrificante 11-1 rifilato dalla Norvegia alla Moldavia un mese fa, le speranze della nostra nazionale relative alla qualificazione diretta al prossimo Mondiale sono ormai ridotte al lumicino. Nel senso che servirebbe un vero e proprio miracolo sportivo (leggasi passo falso dei norvegesi nelle prossime due gare con Israele ed Estonia) per rientrare in corsa per il primo posto. (LaPresse) – IlVeggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

I pronostici di sabato 11 ottobre: Qualificazioni ai Mondiali e non solo