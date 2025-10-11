I prof delle scuole occupate a Napoli sono solidali con gli studenti che protestano per Gaza

Fanpage.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un documento con la firma di 60 docenti, solidarizza con gli studenti che occupano le scuole a Napoli per protesta contro il genocidio a Gaza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

prof scuole occupate napoliI prof delle scuole occupate a Napoli sono solidali con gli studenti che protestano per Gaza - Un documento con la firma di 60 docenti, solidarizza con gli studenti che occupano le scuole a Napoli per protesta contro il genocidio a Gaza ... Lo riporta fanpage.it

prof scuole occupate napoliNapoli, dal Vico al Genovesi i primi istituti occupati: «Solidarietà a Gaza» - Lo striscione, ieri mattina, sventolava alto nella zona di piazza del Gesù: «Genovesi occupato», il primo dei licei partenopei a sospendere ... Si legge su ilmattino.it

