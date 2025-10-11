I problemi fisici di Sinner possono cambiare il tennis i tornei pensano a riorganizzarsi Libero

La “fragilità” di Jannik Sinner e la questione dei tornei insostenibili (a Shanghai addirittura si gioca con il 90% di umidità, come raccontato da Bertolucci perfettamente ndr) ritorna a tenere banco. Ne parla Libero, che analizza la questione in merito al fatto che proprio per difendere lo spettacolo di questo sport e per proteggere gli atleti (il n.2 del mondo in questo caso ma anche Djokovic, ma anche tutti gli altri aggiungeremmo) qualcosa nell’organizzazione dei tornei stessi potrebbe finalmente smuoversi. Sinner, con i suoi infortuni potrebbe dare una mano ai tornei affinché diventino sostenibili fisicamente (Libero). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I problemi fisici di Sinner possono cambiare il tennis, i tornei pensano a riorganizzarsi (Libero)

Sinner si ritira durante il terzo set contro Griekspoor: problema al ginocchio, l'azzurro saluta Shanghai. Cosa è successo - Jannik ha debuttato con vittoria in Cina, superando in due set Altmaier. Da leggo.it

Sinner e Alcaraz, problemi fisici dopo una stagione record. Duello a distanza per il ranking, a Parigi di nuovo contro - Sia l'azzurro (che a Pechino ha raggiunto la finale numero 30 in carriera) sia lo spagnolo (ennesima trionfo a Tokyo) hanno accusato dei problemi fisici negli ultimi giorni. Riporta corriere.it