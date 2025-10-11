I primi compiti le classifiche di ballo e canto | le anticipazioni di Amici 2025

Conto alla rovescia per la terza puntata di Amici di Maria De Filippi. Nella giornata di giovedì 9 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del pomeridiano di Amici, che andrà in onda domani, domenica 12 ottobre alle ore 14 su Canale 5. L’appuntamento, come sempre, si prevede ricco di tante esibizioni e ospiti. Anche in questa puntata gli allievi saranno chiamati a mettersi in gioco a centro studio con performance di ballo e canto per difendere la maglia che garantirebbe loro, almeno per il momento, la lunga corsa verso il serale. In attesa di vedere la terza puntata, ecco tutte le anticipazioni di Superguida Tv. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

