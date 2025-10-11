I pm ignorano la soluzione del caso Ramy
La Cassazione è chiara: nel caso ci sia una fuga dalle forze dell’ordine, chi deve pagare per i danni arrecati a cose o persone è chi si trova alla guida del mezzo che non ha rispettato l’alt. Eppure si continuano a fare perizie per «incastrare» i carabinieri. 🔗 Leggi su Laverita.info
