I pm ignorano la soluzione del caso Ramy

Laverita.info | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cassazione è chiara: nel caso ci sia una fuga dalle forze dell’ordine, chi deve pagare per i danni arrecati a cose o persone è chi si trova alla guida del mezzo che non ha rispettato l’alt. Eppure si continuano a fare perizie per «incastrare» i carabinieri. 🔗 Leggi su Laverita.info

