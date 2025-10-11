I permessi studio per l’università possono essere negati se l’ateneo è online

La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un argomento di sicuro interesse per i lavoratori, considerato il boom che stanno avendo le università telematiche negli ultimi anni. La domanda è ricorrente: si possono usare i permessi retribuiti per motivi di studio, in caso di iscrizione ad atenei di questo tipo? Ebbene, con la decisione n. 25038 dello scorso 11 settembre, la Suprema Corte sezione Lavoro ha considerato un caso pratico riferito al pubblico impiego. Ha chiarito in modo netto che i dipendenti pubblici possono beneficiare di questi specifici permessi soltanto se sono in grado di provare di aver seguito le lezioni in orari coincidenti con il proprio orario di servizio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

