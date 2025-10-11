I passanti pensavano che stesse dormendo invece era stato colto da un malore Paura in centro per un 50enne
ANCONA - Per ore i passanti hanno creduto che stesse semplicemente riposando su una sedia, ma l’uomo di circa 50 anni seduto in Corso Garibaldi era stato colpito da un malore. Paura nel pomeriggio di oggi in pieno centro. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce Gialla di Ancona e. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
