I palestinesi tornano nelle loro case a Gaza City | Non c’è più nulla solo distruzione Andiamo verso l’ignoto

“Non so. non so cosa dire. L’immagine parla più forte di qualsiasi parola: distruzione, distruzione e ancora distruzione”, dice Saher Abulatta mentre torna a Gaza City dopo essere stato sfollato a sud durante i bombardamenti israeliani. I gazawi tornano nelle zone dove si trovavano le loro abitazioni e al loro posto trovano solo macerie: “Niente può sopravvivere in questo terreno. Stiamo andando verso l’ignoto, non sappiamo nemmeno dove stiamo andando”. “Mai nella mia vita avrei immaginato una simile devastazione “, racconta una donna: “Durante la prima invasione non era così, questa volta è la più dura. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

