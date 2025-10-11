I palestinesi tornano a Gaza Truppe Usa in Israele per monitorare il cessate il fuoco
In Israele stanno arrivando le prime truppe statunitensi incaricate di istituire il centro di coordinamento che dovrà supervisionare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. La notizia è stata riferita ad Abc News da due funzionari, i quali hanno anche precisato che nessun militare. 🔗 Leggi su Today.it
