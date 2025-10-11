I palestinesi tornano a Gaza Truppe Usa in Israele per monitorare il cessate il fuoco

Today.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In Israele stanno arrivando le prime truppe statunitensi incaricate di istituire il centro di coordinamento che dovrà supervisionare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco a Gaza. La notizia è stata riferita ad Abc News da due funzionari, i quali hanno anche precisato che nessun militare. 🔗 Leggi su Today.it

