I palestinesi tornano a Gaza Maram Sabbah | Non ci sono case né luoghi in cui possiamo stare
(LaPresse) Migliaia di persone che sono tornate nella città di Gaza dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti hanno trovato le loro case completamente distrutte e le strade irriconoscibili. Un flusso costante di persone, la maggior parte delle quali a piedi, si è riversato sulla strada costiera nella Striscia di Gaza centrale, dirigendosi verso nord per vedere cosa fosse rimasto delle loro abitazioni. L’esercito ha bombardato grattacieli e fatto saltare in aria case in quello che ha definito un tentativo di distruggere le infrastrutture militari di Hamas. Maram Sabbah, sfollata da Jabaliya, ha detto di trovarsi in uno “stato di shock innaturale” al suo ritorno. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Gaza, palestinesi tornano alle loro case ma trovano solo macerie e distruzione
Gaza City, palestinesi tornano da Zikim con gli aiuti umanitari
Migliaia di palestinesi tornano a Gaza City dopo il cessate il fuoco: l'impressionante marea umana in cammino tra speranze e macerie
