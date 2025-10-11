I nuovi droni Nomad di Sikorsky | un’arma del futuro per gli USA?

L’azienda aeronautica Sikorsky ha annunciato la nascita di una nuova famiglia di droni a lunga autonomia che potrà operare indipendentemente dal tipo di pista da cui dovrà decollare o atterrare. Si tratta una serie di UAV denominata “ Nomad “, progettata per svolgere missioni di ricognizione, attacco leggero, o di natura logistica. Il nuovo Uncrewed Aerial System prevede una configurazione con ala soffiata dotata di rotore e avrà la capacità di decollare e atterrare verticalmente come i velivoli Vtol. Secondo quanto riportato dai portavoce di Sikorsky, i nuovi droni si sono già guadagnati il cielo volando in entrambe le modalità previste – con ala rotante e ala fissa – decollando verticalmente come gli elicotteri per poi inclinare l’intera cellula, livellare le ali, e volare come gli aerei grazia alla propulsione a elica. 🔗 Leggi su It.insideover.com

