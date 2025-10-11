I nostri militari già pronti a tornare al valico di Rafah per sorvegliare la frontiera

Iniziano a vedersi i primi concreti risultati del piano di pace siglato tra Israele e Hamas che coinvolgono anche l'Italia. Ieri il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Portolano, a disporre la ripresa delle "attività italiane nell'ambito della missione Eubam Rafah, cui partecipa personale dei Carabinieri, per la riapertura del valico". La decisione arriva dopo un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani "a seguito di una valutazione sulle condizioni di sicurezza operata del Comando Operativo di Vertice Interforze". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

