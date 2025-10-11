I nostri militari già pronti a tornare al valico di Rafah per sorvegliare la frontiera
Iniziano a vedersi i primi concreti risultati del piano di pace siglato tra Israele e Hamas che coinvolgono anche l'Italia. Ieri il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato di aver autorizzato il Capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Portolano, a disporre la ripresa delle "attività italiane nell'ambito della missione Eubam Rafah, cui partecipa personale dei Carabinieri, per la riapertura del valico". La decisione arriva dopo un confronto con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il ministro degli Esteri Antonio Tajani "a seguito di una valutazione sulle condizioni di sicurezza operata del Comando Operativo di Vertice Interforze". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
L’Italia che protegge, e la missione della Repubblica: i nostri militari sono custodi di pace. Difenderli è un dovere
Mo: famiglie ostaggi a Idf, 'no ad azioni militari rischiose per nostri cari'
Da Gaza a Roma: il governo trasferisce in Italia palestinesi malati, donne e bambini con i nostri aerei militari
«Le vicende di questi giorni – ha affermato don Murgia – ci riportano alla memoria i momenti più complessi della storia, nei quali i nostri militari, sull’esempio di Papa Giovanni, sono chiamati a essere protagonisti nella costruzione di una cultura del dialogo e d - facebook.com Vai su Facebook
Al-Jazeera, 'uccisi a Gaza 5 nostri reporter, attacco mirato' - Militari israeliani, 'colpito Anas Al-Sharif, terrorista di Hamas che si spacciava per giornalista' - Jazeera ha confermato nelle scorse ore la morte di due suoi reporter e tre cameraman, deceduti ieri - Segnala affaritaliani.it