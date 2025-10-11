I no Ztl fascia verde fanno ancora flop | in Campidoglio solo un centinaio di persone
Doveva essere la manifestazione che mostrava la forza dei romani contro la Ztl fascia verde. Ancora una volta, però, il popolo contro i divieti si è trasformato in un flop. Annunciata da settimane, promossa su tutti i gruppi social di chi si oppone ai nuovi divieti, ha raccolto in piazza poco più. 🔗 Leggi su Romatoday.it
