I migliori vini d’Italia premiati con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso

Gamberorosso.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Toscana e Piemonte sul podio per numero di vini premiati non è una notizia, ma lo è che abbiano ottenuto il riconoscimento per la prima volta un Biferno rosso in Molise, un Ribona nelle Marche e un Cirò Bianco in Calabria. Tra conferme, ritorni e novità ecco i Tre Bicchieri di quest'anno. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

i migliori vini d8217italia premiati con i tre bicchieri 2026 del gambero rosso

© Gamberorosso.it - I migliori vini d’Italia premiati con i Tre Bicchieri 2026 del Gambero Rosso

In questa notizia si parla di: migliori - vini

Tre Bicchieri 2026, i 24 migliori vini delle Marche premiati dal Gambero Rosso

Tre Bicchieri 2026, i migliori vini del Piemonte premiati dal Gambero Rosso

I migliori vini per l'estate e per brindare a Ferragosto

migliori vini d8217italia premiatiTre Bicchieri 2026, i migliori vini della Toscana premiati dal Gambero Rosso - Record di Tre Bicchieri, quest'anno, per la regione che, con ben 94 etichette sul gradino più alto del nostro podio, si colloca al primo posto nella nuova edizione della guida Vini d'Italia ... gamberorosso.it scrive

migliori vini d8217italia premiatiTre Bicchieri 2026, i migliori vini del Piemonte premiati dal Gambero Rosso - Il nebbiolo, nelle sue numerosissime declinazioni, rimane il vitigno più premiato, seguito dalla barbera, ma va sottolineata anche la crescita della richiesta e dell’offerta dei vini bianchi ... Come scrive gamberorosso.it

Cerca Video su questo argomento: Migliori Vini D8217italia Premiati