I migliori film di Jim Carrey sono quelli in cui non fa ridere
Meno presente al cinema negli ultimi anni, Jim Carrey, oggi 63enne, cresciuto e scoperto dal mondo della stand up comedy, è stato capace di costruire una delle filmografie contemporanee più eclettiche, riuscendo a brillare tanto nella commedia quanto nel dramma. L'attore canadese è stato per almeno due decenni uno degli interpreti comici più talentuosi e sorprendenti di fine millennio. Quindi, non è un caso se si vedrà consegnare un César (equivalente francese degli Oscar ) alla carriera in occasione della 51ma edizione della kermesse che si svolgerà all'Olympia. Come recita un comunicato stampa pubblicato lo scorso primo ottobre, l'Académie des arts et techniques du cinéma, ossia la massima autorità francese in materia di cinema, ha salutato con favore l'artista e il suo "percorso sempre audace e capace di spingere in avanti i limiti dell'arte e della performance”. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
