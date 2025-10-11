2025-10-11 14:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: La seconda pausa per le Nazionali coincide con la nuova rubrica ufficiale della Movistar Fantasy MARCA Macroliga. Momento ideale per partecipare ad una competizione molto divertente, organizzata per divisioni, con promozioni e retrocessioni, sistemi di rilanci e clausole, e 11.500 crediti in palio. Si inizia con un budget di 200 milioni, meno il valore dei 15 giocatori che ti toccano a caso. Non è l’unico torneo in cui si può ripartire da zero, ad armi pari con i rivali di ultima categoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I migliori acquisti per ripartire da zero durante la sosta