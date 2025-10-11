I migliori acquisti per ripartire da zero durante la sosta
2025-10-11 14:27:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito della massima divisione iberica: La seconda pausa per le Nazionali coincide con la nuova rubrica ufficiale della Movistar Fantasy MARCA Macroliga. Momento ideale per partecipare ad una competizione molto divertente, organizzata per divisioni, con promozioni e retrocessioni, sistemi di rilanci e clausole, e 11.500 crediti in palio. Si inizia con un budget di 200 milioni, meno il valore dei 15 giocatori che ti toccano a caso. Non è l’unico torneo in cui si può ripartire da zero, ad armi pari con i rivali di ultima categoria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: migliori - acquisti
I 10 migliori acquisti a parametro zero degli ultimi 10 anni: gratis è meglio, ma non sempre
Serie A, quali sono stati i migliori acquisti finora? La top 11 de "La Tripletta"
Serie A, i dieci migliori marcatori dell’estate: tra esuberi e neo acquisti, la classifica è sorprendente
I 5 migliori acquisti di Marco Ottolini, prossimo DS della #Juve: Retegui 15,25 mln De Winter 11 mln Dragusin 9,7 mln J. Martinez 3,5 mln Thorsby 3,5 mln Norton-Cuffy 2 mln #Ottolini #Juventus - X Vai su X
HDblog.it. . Tutte le migliori offerte in diretta durante il Prime Day 2025 del 7 e 8 ottobre. I migliori sconti, i migliori acquisti e tutto quello che vale la pena comprare selezionato dallo staff di HDblog. Domande, risposte e consigli insieme a Niccolò Roli. ? Nuovo - facebook.com Vai su Facebook