I Maneskin di nuovo insieme ma solo per una sera Cosa è successo!

Victoria, Thomas ed Ethan si sono presentati a sorpresa tra il pubblico del Palazzo dello Sport di Roma per assistere alla prima data del tour solista di Damiano David, regalando ai fan un momento di grande emozione. Il trio, rimasto lontano dalle scene dopo la pausa della band, ha voluto sostenere il loro frontman nel suo debutto mondiale da solista, apparendo sotto il palco tra applausi e flash dei presenti. Un segnale per il futuro della band. Il gesto arriva in un momento particolarmente delicato per i Maneskin, al centro da mesi di voci su una possibile reunion dopo il periodo di silenzio seguito alla conclusione del tour mondiale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

