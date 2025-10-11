i luoghi del teatro un tour cittadino per le giornate fai di autunno

Arezzo, 11 ottobre 2025 – Per le Giornate Fai di Autunno 2025, in programma oggi e domani, la Delegazione Fai di Arezzo e Provincia propone un percorso culturale dedicato alla scoperta e riscoperta dei teatri storici della città di Arezzo, luoghi identitari che intrecciano architettura, storia civile e vocazione artistica. Intitolato “I luoghi del teatro”, l'itinerario intende valorizzare alcuni spazi simbolici della vita culturale cittadina, svelandone curiosità, dettagli architettonici e aneddoti, grazie all'impegno dei volontari Fai e degli apprendisti ciceroni del Liceo Petrarca di Arezzo. Il percorso si snoda attraverso tre teatri: il Teatro Vasari, situato all'interno del Palazzo delle Logge, eccezionalmente visitabile tramite il piccolo corridoio di accesso riaperto nel maggio 2025, offrendo una prospettiva inedita su uno degli spazi più suggestivi del centro storico, il Teatro Pietro Aretino con il suo interno colorato e originale, frutto dell'intervento creativo del celebre architetto e designer Alessandro Mendini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

