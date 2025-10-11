I giri in bicicletta più panoramici tra Verona e il Lago

Verona e il suo territorio offrono percorsi ciclabili che sono un invito a scoprire natura, borghi e paesaggi spettacolari. Dalle rive dell’Adige alle colline della Valpolicella, fino alle piste sul Lago di Garda, i giri in bici uniscono sport, relax e panorami che lasciano senza fiato. Ecco i. 🔗 Leggi su Veronasera.it