I fumi invadono l' autostrada incendio di materiale inquinante
La squadra di Milazzo dei vigili del Fuoco è intervenuta nel pomeriggio per un incendio anche di materiale inquinante che si trovava raccolto in una discarica a cielo aperto sotto un viadotto dell'autostrada Messina-Palermo, tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, nei pressi di contrada. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Autostrada A1 chiusa per un incendio, traffico congestionato in bassa Sabina - Disagi dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì, a causa della chiusura dell'autostrada A1 con il traffico dirottato sulle arterie interne delle strade della Bassa Sabina. Scrive ilmessaggero.it
L’aria che respiriamo. Ozono, due sforamenti. Incendio, nube in città. Porto, proteste per i fumi - Ozono, alga tossica, emissioni di fumi delle navi, benzene ed effetti di un incendio a Fano: un lunedì nero per gli abitanti di Ancona, una città ormai fortemente inquinata. Come scrive ilrestodelcarlino.it