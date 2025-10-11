I fumi invadono l' autostrada incendio di materiale inquinante

Messinatoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Milazzo dei vigili del Fuoco è intervenuta nel pomeriggio per un incendio anche di materiale inquinante che si trovava raccolto in una discarica a cielo aperto sotto un viadotto dell'autostrada Messina-Palermo, tra Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, nei pressi di contrada. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fumi - invadono

Autostrada A1 chiusa per un incendio, traffico congestionato in bassa Sabina - Disagi dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì, a causa della chiusura dell'autostrada A1 con il traffico dirottato sulle arterie interne delle strade della Bassa Sabina. Scrive ilmessaggero.it

L’aria che respiriamo. Ozono, due sforamenti. Incendio, nube in città. Porto, proteste per i fumi - Ozono, alga tossica, emissioni di fumi delle navi, benzene ed effetti di un incendio a Fano: un lunedì nero per gli abitanti di Ancona, una città ormai fortemente inquinata. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Fumi Invadono Autostrada Incendio