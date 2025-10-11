I due cuori di Montefredane | una storia d’amore senza tempo
Nel piccolo borgo di Montefredane, dove le case respirano l’una accanto all’altra come vecchi amici di pietra, il tempo si è fermato. Non un arresto brusco, ma un respiro lungo, sospeso — come quello che precede la preghiera o il pianto.Là, nella frazione di Arcella, due vite intrecciate hanno. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: cuori - montefredane
