I dirigenti scolastici in convegno a Camaldoli | Qui una resistenza civile pensante

Arezzonotizie.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si conclude oggi in Casentino la due giorni del seminario dell’associazione nazionale dirigenti scolastici che per il 22esimo anno consecutivo ha scelto Camaldoli come luogo di “resistenza civile pensante”. L’argomento trattato in questo seminario che ha portato in Casentino dirigenti scolastici. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: dirigenti - scolastici

