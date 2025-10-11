I dipendenti viterbesi di Poste Italiane a lezione di guida sicura
Ha fatto tappa nei giorni scorsi a Viterbo, nella filiale provinciale di Poste Italiane in via Ascenzi, il corso “Guida sicura”. Al seminario, tenuto da rappresentanti della Polizia Stradale di Viterbo, hanno partecipato circa 20 dipendenti appartenenti a varie strutture aziendali delle province. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
