I dipendenti viterbesi di Poste Italiane a lezione di guida sicura

Viterbotoday.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha fatto tappa nei giorni scorsi a Viterbo, nella filiale provinciale di Poste Italiane in via Ascenzi, il corso “Guida sicura”. Al seminario, tenuto da rappresentanti della Polizia Stradale di Viterbo, hanno partecipato circa 20 dipendenti appartenenti a varie strutture aziendali delle province. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

