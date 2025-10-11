I dati della municipale Auto non assicurate Oltre 700 multe in un anno

Il numero di incidenti stradali a Prato, sembra aver fatto registrare una leggera flessione nel corso dell’ultimo triennio e ciò potrebbe aver contribuito alla diminuzione media dell’importo del premio rispetto al settembre dello scorso anno. In compenso però, il "Targa System" e gli agenti della polizia municipale continuano ad accertare violazioni dell’articolo 193 del Codice della Strada, ossia quello che stabilisce che per circolare con un’automobile è necessario essere in regola con la polizza Rc auto: sono state 713, nel dettaglio, le sanzioni contestate sul territorio comunale nell’arco del 2024 ad utenti della strada privi di copertura assicurativa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - I dati della municipale. Auto non assicurate. Oltre 700 multe in un anno

