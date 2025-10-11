I corpi che si incontrano e generano impatto | CeSDAS al teatro Regina Margherita di Racalmuto

CeSDAS è un progetto composito e fa parte del dossier di candidatura di Agrigento capitale italiana della cultura: grandi artisti e registi dai palcoscenici teatrali di oggi, arrivano ad Agrigento per trasferire conoscenze e metodo. Nato sotto la direzione artistica del regista e compositore. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it