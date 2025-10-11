I cestò diventano sentinelle smart In arrivo i sensori per la raccolta dinamica
Puntare sulla raccolta predittiva: è questo uno degli obiettivi con cui Ama sta installando sui Cestò dei sensori intelligenti in sperimentazione per sei mesi. I sensori permettono una raccolta di tipo “dinamico”, grazie ai dati raccolti, utili per ottimizzare lo svuotamento e migliorare il. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: cest - diventano
Trasforma i tuoi spazi con le vetrate P&C! Acquista una vetrata e ricevi in omaggio le tende a caduta, il dettaglio elegante che scalda l’ambiente e valorizza ogni angolo. Con le vetrate P&C, balconi, pergole e porticati diventano una stanza in più: protetta, lu - facebook.com Vai su Facebook