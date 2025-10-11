I carabinieri lo trovano con armi anche da guerra in casa Arrestato

Nella notte tra giovedì e venerdì, i carabinieri di Sezze hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo di 44 anni del posto per detenzione illegale di arma, anche da guerra, e di munizioni, nonché per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Sezze, 44enne arrestato: era scappato all'alt dei Carabinieri. Trovata un'arma clandestina, munizioni anche da guerra - 22 con matricola abrasa e munizioni anche da guerra sequestrate.

