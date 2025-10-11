I Bouledogue Francesi nascono senza coda? Perché la selezione genetica ha voluto la coda mozzata in questa razza

Il Bouledogue francese ha una coda naturalmente corta, frutto della selezione genetica e non di amputazione. Gli allevatori hanno privilegiato nel tempo questa caratteristica estetica, comune anche ad altre razze come Corgi e Australian Shepherd. 🔗 Leggi su Fanpage.it

