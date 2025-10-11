Un volume di 177 pagine che intreccia arte, fotografia, cinema e scrittura, raccontando l’incontro tra tradizione e innovazione. Nato alla Scuola del Libro di Urbino ma capace di parlare a tutta la comunità, “Mondi eterni in piccole vie“ è il risultato di un lavoro collettivo sui borghi del territorio, realizzato dagli studenti della classe 5ª A di Cinema e Fotografia nell’ambito del progetto PCTO. Il libro è stato presentato ieri in un evento dedicato, introdotto da un video curato dallo studente Lorenzo Albano, autore anche dell’impaginazione del volume. Il filmato ha segnato l’avvio di un viaggio visivo tra i borghi, con uno sguardo giovane e sensibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I borghi di Urbino raccontati dagli studenti