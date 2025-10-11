I biglietti del mondiale costano un botto 2mila dollari il più economico e la Fifa fa pure secondary ticketing

È polemica sui prezzi dei biglietti al mondiale americano del 2026 applicati dalla Fifa. Al MetLife Stadium del New Jersey da 82.500 posti, dove i giocatori appaiono come puntini e il pallone è un’eco lontana, il posto più economico costa 2.030 dollari (bombola d’ossigeno non inclusa). La maggior parte dei posti nel settore superiore va dai 2.790 ai 4.210 dollari, secondo i pochi fortunati che sono riusciti a vedere i prezzi tenuti finora segreti. I tanto sbandierati biglietti da 60 dollari sono poco più che miraggi di inclusività. Ne scrive Il Guardian I biglietti più economici del Mondiale spariti immediatamente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

