I Baskers pagano una serata negativa dal pitturato | cade dopo 552 giorni l’iimbattibilità
Alla fine, com’era inevitabile che fosse, il fortino del PalaGiorginiè caduto: I Baskérs cedono in casa dopo 552 giorni dall’ultima volta contro la Vigor Matelica con il punteggio di 57-58 in una gara emozionante e combattuta fino alla fine. Pronti via ed è subito partita vera: entrambe le. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
I Baskers pagano una serata negativa dal pitturato: cade dopo 552 giorni l'iimbattibilità - Alla fine, com'era inevitabile che fosse, il fortino del PalaGiorginiè caduto: I Baskérs cedono in casa dopo 552 giorni dall'ultima volta contro la Vigor Matelica con il punteggio di 57-
