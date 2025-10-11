I 7 segnali di rischio di violenza da parte del partner | Attenzione a rabbia e desiderio di dominio

La violenza tra partner resta una delle emergenze sociali più gravi del nostro tempo, ma non sempre è facile riconoscerne i segnali. Una recente analisi condotta da due ricercatori australiani ha evidenziato come alcune fragilità emotive, in particolare l’attaccamento insicuro sviluppato nell’infanzia, possano aumentare il rischio di comportamenti violenti. Comprendere queste radici psicologiche, spiegano gli esperti, è fondamentale per costruire interventi terapeutici più efficaci e interrompere il ciclo della violenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it