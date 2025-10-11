I 10 migliori film horror dell’ultimo decennio | il nuovo terrore d’autore da vedere ad Halloween
Nel nostro percorso di avvicinamento alla festa di Halloween abbiamo deciso di fare due classifiche, andando a citare quelle che per noi sono le pellicole horror migliori in assoluto. Abbiamo scelto di dividere il lavoro in due parti perché in questa prima classifica abbiamo scelto di concentrarci sui film horror usciti nell’ultimo decennio: troppo spesso, infatti, si sente dire che “n on esistono più i veri film horror ”. In realtà, crediamo che sia più un problema di ricerca che di qualità. Nella seconda classifica, invece, abbiamo voluto citare i 10 film horror “classici”, quei titoli che hanno definito il genere e continuano ancora oggi a influenzare i registi contemporanei. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
In questa notizia si parla di: migliori - film
Le 20 migliori battaglie di film sui supereroi di sempre
Migliori 10 film di dakota johnson da non perdere
Scarlet witch migliori costumi dei film MCU classificati per fedeltà ai fumetti
Il 17 ottobre 2025, alle 20:00, il Cinema Grotta di Sesto Fiorentino ospita l’ @Ocean Film Festival Italia: una rassegna dei migliori film internazionali dedicati al mare e a chi si impegna ogni giorno per proteggerlo. Un viaggio tra storie emozionanti, educative e i - facebook.com Vai su Facebook
Questi 5 film horror sono i migliori usciti nel 2025 finora - Nel corso del 2025 sono usciti al cinema alcuni tra i film horror più coinvolgenti e intensi degli ultimi anni. Si legge su cinema.everyeye.it
10 migliori horror sequel di sempre - Ecco i sequel più belli del cinema horror perfetti da rivedere ad Halloween. Segnala movieplayer.it