Non capita spesso di muoversi nel traffico di un centro storico con un’auto lunga più di cinque metri e sentirsi a proprio agio. La nuova Hyundai Ioniq 9 ci riesce con una disinvoltura sorprendente. Il grande SUV elettrico coreano — oltre cinque metri di lunghezza, due di larghezza e un passo di 3,13 — sembra disegnato per le autostrade, ma stupisce tra i sampietrini, dove il silenzio del power train e la fluidità dello sterzo trasformano anche il caos cittadino in una parentesi ovattata. L'abbiamo provata a Roma su un percorso che ci ha visto percorrere le strade del centro e ci ha potyato fino ai Castelli Romani, Al primo contatto con la Ioniq 9 si rimane colpiti dal design “Aerosthetic”: superfici scolpite, fari Parametric Pixel e linee levigate che riducono il coefficiente aerodinamico a 0,259, un valore record per la categoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hyundai IONIQ 9: la nuova frontiera del comfort elettrico