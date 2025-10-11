Promosso dalla onlus ‘L’Abbraccio’ i cui volontari sono da anni una delle anime dell’hospice, il nuovo corso per volontari in cure palliative in hospice ‘La farfalla’. Non si tratta solamente di una occasione di incontro con una realtà associativa che ha saputo distinguersi per la mission generosa e per niente facile che si è data, scegliendo di stare vicino a pazienti malati di tumore e i loro familiari. "Questo percorso – spiega la onlus – va oltre l’aiuto agli altri: è anche una straordinaria occasione di crescita personale. Le competenze che si acquisiscono, dall’ascolto empatico alla gestione delle emozioni, dalla capacità di accogliere la fragilità al saper stare accanto al dolore, non sono utili sono in hospice, ma arricchiscono la vita quotidiana e i rapporti con le persone che ci circondano". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Hospice La Farfalla, partono i corsi per chi vuole diventare volontario