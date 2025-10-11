Hojlund si è preso Napoli | tre nuovi fratelli nello Spogliatoio di Conte

Gol, sorrisi e una fame che cresce a ogni partita. L’impatto di Rasmus Hojlund sul mondo Napoli è stato devastante, ma la sua esplosione non è solo una questione di talento. Dietro a un inizio di stagione da record, c’è la storia di un’integrazione perfetta, un’alchimia trovata dentro e fuori dal campo grazie a un allenatore che lo ha capito e a tre compagni che sono diventati subito qualcosa di più: dei veri e propri punti di riferimento. Un Avvio da Predestinato: Gol a Grappoli. I numeri parlano da soli e descrivono un attaccante già in missione. Due gol in campionato, una doppietta da urlo in Champions League contro lo Sporting, e persino tre reti con la sua Danimarca. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

