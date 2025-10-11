Hojlund segna a raffica con il Napoli la rivelazione di Romano sul Manchester united??

Napolissimo.it | 11 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Segna a raffica, incanta il Maradona, si è preso il Napoli in poche settimane. L’impatto di Rasmus Hojlund in Serie A e in Champions League ha inevitabilmente riacceso un dibattito: il Manchester United ha agito troppo in fretta a cederlo? Mentre i tifosi si interrogano, a mettere un punto definitivo sulla questione arriva l’esperto di mercato più autorevole, Fabrizio Romano, con una rivelazione che suona come una sentenza. La Sentenza dello United: “Per Rasmus è Finita”. I gol non bastano a riscrivere il passato. Nonostante una media realizzativa impressionante, con sette reti nelle ultime otto apparizioni tra club e nazionale, il Manchester United non ha alcun rimpianto. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

hojlund segna a raffica con il napoli la rivelazione di romano sul manchester united

© Napolissimo.it - Hojlund segna a raffica con il Napoli, la rivelazione di Romano sul Manchester united.??

In questa notizia si parla di: hojlund - segna

Calciomercato, Milan e Serie A lontane: Hojlund segna e giura amore allo United

De Bruyne incanta, Hojlund segna: il Napoli manda ko lo Sporting, prima gioia Conte

Napoli-Sporting 2-1: De Bruyne ricama, Hojlund segna e Milinkovic-Savic para

hojlund segna raffica napoliPagina 0 | Napoli, Hojlund settebello: gol a raffica, non è mai partito così bene in carriera - Sette centri in 9 partite tra Danimarca, Serie A e Champions per l'ex United. Segnala corrieredellosport.it

hojlund segna raffica napoliHojlund non si ferma più, l’attaccante segna 2 gol anche con la Danimarca - Intanto ieri nel test con l’Avellino azzurri vittoriosi per 3- Si legge su napoli.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Hojlund Segna Raffica Napoli