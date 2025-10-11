Hojlund l’uomo in più della Danimarca | E i compagni lo esaltano | E un bene per la Nazionale

La nazionale danese ha trovato il suo trascinatore. Rasmus Hojlund è tornato a far scintille, e i suoi compagni di squadra non hanno potuto fare a meno di notarlo. Nella vittoria per 6-0 contro la Bielorussia, disputata giovedì in Ungheria, l’attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta e servito un assist, confermando un momento di forma straordinario: cinque gol in tre partite professionistiche in appena otto giorni. Lo scrive Jyllands-posten Gli elogi dei campagni di squadra per Rasmus Hojlund. Christian Eriksen, che lo conosce bene dai tempi del Manchester United, ha sottolineato quanto l’attaccante stia vivendo un periodo di fiducia assoluta: «È un uomo sicuro di sé, e si trova sempre nel posto giusto per segnare anche gol facili. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

