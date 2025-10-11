Hojlund il rischio sarà solo quello di poter rimpiangere la clausola da 85 milioni Gazzetta
Ora che Hojluns sta segnando gol a raffica non solo nel Napoli ma anche in Nazionale (doppietta alla sia pur modesta Bielorussia), la Gazzetta accenna al rischio di poter rimpiangere quella clausola introdotto al momento dell’acquisto. Scrive Vincenzo D’Angelo: È stato l’attaccante col gol più veloce al debutto a Napoli, in quell’azione a Firenze che è sembrata subito una sentenza: De Laurentiis ha colpito ancora (già, sui centravanti pare avere un fiuto da grande segugio) e Manna ha messo nelle mani di Conte l’uomo giusto al momento giusto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: hojlund - rischio
Calciomercato Milan, Hojlund: il desiderio di Allegri. E c’è un rischio
Milan, Ravezzani: “Hojlund e Vlahovic garanzie, Boniface un rischio per …”
Anche Harder a rischio: ritorno di fiamma del Milan per Hojlund? La situazione
Hojlund, il rischio sarà solo quello di poter rimpiangere la clausola da 85 milioni (Gazzetta) Ha un contratto fino al 2031, che diventerà effettivo dopo il riscatto che appare già scontato. Solo che dall’estate 2027 scatterà la clausola rescissoria. https://www.ilnap - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Hojlund si prende anche la Nazionale: e diventa un “caso” social - Una squadra che forse stava pensando di poter fare anche a meno di lui. Da ilmattino.it
Hojlund, arrivano i goal a Napoli (e anche gli elogi). Le parole del tecnico della Danimarca - Hojlund, il ct Danimarca elogia Napoli: «Non è facile partire forte in un club come questo» Rasmus Hojlund continua a conquistare l’attenzione non solo per le sue giocate, ma anche per la rapidità con ... Da calcionews24.com