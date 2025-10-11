Ora che Hojluns sta segnando gol a raffica non solo nel Napoli ma anche in Nazionale (doppietta alla sia pur modesta Bielorussia), la Gazzetta accenna al rischio di poter rimpiangere quella clausola introdotto al momento dell’acquisto. Scrive Vincenzo D’Angelo: È stato l’attaccante col gol più veloce al debutto a Napoli, in quell’azione a Firenze che è sembrata subito una sentenza: De Laurentiis ha colpito ancora (già, sui centravanti pare avere un fiuto da grande segugio) e Manna ha messo nelle mani di Conte l’uomo giusto al momento giusto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund, il rischio sarà solo quello di poter rimpiangere la clausola da 85 milioni (Gazzetta)